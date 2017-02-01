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Система пассивной огнезащиты на эпоксидной основе Jotachar 1709
Jotachar JF750 - альтернатива традиционной системе пассивной огнезащиты с сеткой для углеводородного струйного и объемн
Современные технологии ЛКМ помогают снижать затраты
Цель любого бизнеса – максимизация прибыли. Основных путей для этого два: увеличение цен, снижение издержек.
Компания «Русские краски» – год в условиях кризиса
Санкции были продлены до конца года, что привело к ухудшению экономической ситуации в России.
Диктовать правила на рынке будут крупнейшие компании
Удешевление проекта на различных стадиях строительства − одна из причин пожаров с обрушением конструкций.
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Огнезащита и антикоррозионная защита стадионов ЧМ-2018
Материалами компании О3 были защищены металлические конструкции двух стадионов ЧМ-2018.
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Первые лица

Королева Ольга Анатольевна
Коммерческий директор «Компания ХОМА»
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Компании

  • «Коррзащита»
    Разработчик и производитель ЛКМ и огнезащитных покрытий.
  • «Компания ХОМА»
    Российский производитель полимерных дисперсий и клеев.
  • «Cumixan»
    Производство промышленных ЛКМ
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