Цель любого бизнеса – максимизация прибыли. Основных путей для этого два: увеличение цен, снижение издержек.

Jotachar JF750 - альтернатива традиционной системе пассивной огнезащиты с сеткой для углеводородного струйного и объемн

Компания «Русские краски» – год в условиях кризиса Санкции были продлены до конца года, что привело к ухудшению экономической ситуации в России.