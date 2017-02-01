Новости
-
17:00
Новый тульский завод будет выпускать до 2,2 тысяч тонн ЛКМ в год
Производство будет запущено до конца 2018 года.
-
09:21
Мировой рынок смарт-покрытий вырастет до $11 млрд
Наибольший спрос ожидается на многослойные материалы.
-
07:20
В 2016 году «Эмпилс» нарастил производство на 25 %
Фирма выпустила 57 тыс. тонн продукции.
-
16:02
«Русские краски» выпустили 33,3 тысячи тонн готовой продукции
Годовой прирост составил 9,2 %.
-
15:16
В четвертом квартале 2016 года продажи PPG незначительно упали
В то же время положительную динамику демонтрируют промышленные ЛКМ.
-
14:51
Лидерами роста в 2016 году стали тамбовские производители ЛКМ
В регионе было произведено более 18 тысячи тонн краски.
-
07:42
Участники «Ассоциации качества краски» контролируют до трети рынка ЛКМ строительного назначения
Новым членом объединения стала компания «ДАВ-Руссланд».
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13:15
AkzoNobel осваивает технологию создания биополимеров
Проект реализуется совместно с Itaconix.
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11:29
Регионы-лидеры увеличили объемы выпуска ЛКМ
В Ярославской области рост составил 9,3 %.
-
10:50
В США разработали ЛКМ, меняющий цвет под давлением
Она используется для моделирования новых конструкций летательных аппаратов.
-
14:35
Россия закупила органических растворителей на 2,2 млрд рублей
Объем поставок на экспорт вдвое меньше.
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12:50
Вывозная пошлина на белорусский толуол и ксилол увеличится на 13 %
За неполный год экспорт из Беларуси органических растворителей составил 609 тонн.
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15:39
«АрселорМиттал» освоил нанесение эпоксидных покрытий на внутреннюю поверхность труб
Срок эксплуатации продукции трубопровода продлевается до полувека.
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10:47
Годовой объем продаж 3M превысил 30 млрд долларов
Нестабильность курсов мировых валют сократили показатели чистой прибыли на 1,2 %.
-
11:29 Регионы-лидеры увеличили объемы выпуска ЛКМ
В Ярославской области рост составил 9,3 %.
-
10:47 Годовой объем продаж 3M превысил 30 млрд долларов
Нестабильность курсов мировых валют сократили показатели чистой прибыли на 1,2 %.
-
14:52 Петр Фрадков: несырьевой неэнергетический экспорт вырос на 17%
Положительная динамика наблюдается с лета 2016 года.
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08:43 За год в России выпустили 845 тысяч тонн ЛКМ
Рост производства составил 3,5 %.
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Рынок ЛКМ
- 17:00 Новый тульский завод будет выпускать до 2,2 тысяч тонн ЛКМ в год
- 09:21 Мировой рынок смарт-покрытий вырастет до $11 млрд
- 07:20 В 2016 году «Эмпилс» нарастил производство на 25 %
- 14:51 Лидерами роста в 2016 году стали тамбовские производители ЛКМ
- 07:42 Участники «Ассоциации качества краски» контролируют до трети рынка ЛКМ строительного назначения
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