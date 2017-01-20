Новости
-
15:57
Украинские лакокрасочники увеличили объемы производства
Рост составил 12,4 %.
-
15:46
Энергоэффективную краску разрабывают в США
Материал создают на основе люминесцентных ЛКМ.
-
15:06
«Эмпилс»: в 2016 году российский ЛК рынок упал от 5 до 7 %
Однако даже на этом фоне продажи фирмы в сегменте DIY растут.
-
11:52
За год импорт химпродукции увеличился на 3,3 %
Всего за рубежом было закуплено продукции почти на 3 млрд долларов.
-
16:06
Поставки насосного оборудования для химии на 90 % обеспечено импортом
Это осложняет возможности для модернизации производственных мощностей.
-
15:10
Теknos укрепляется в Польше
Фирма купила бизнес порошковых покрытий Śnieżka.
-
14:05
«Русские краски» внесли предложения в программу развития промышленности
Возможности для замещения импорта не исчерпаны до настоящего времени.
-
14:17
ГОСТ на клеевые составы появится до конца 2017 года
Стандарт создается при участии Ассоциации производителей клеев и герметиков.
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14:04
СХК будет зарабатывать производством диоксида титана до 3 млрд рублей в год
Первую продукцию на предприятии получат уже в 2018 году.
-
13:31
«Транснефть» готова потратить почти 120 млн рублей на ЛКМ
Заявки на участи в торгах нужно подать до 7 февраля.
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13:21
«Холодные» покрытия BASF выиграли премию по экодизайну
Инновация разработана для автопрома.
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10:07
WPCIA назвала десятку крупнейших лакокрасочных фирм 2016 года
Реализовать ЛКМ на сумму более $10 млрд удалось всего трем компаниям.
-
16:05
В 2016 сегмент DIY показал падение
Развитие лакокрасочного сегмента в 2017 году может обеспечить сетевой ритейл.
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15:12
«Газпром нефтехим Салават» увеличил глубину переработки углеводородов
На предприятии ведется строительство комплекса каталитического крекинга.
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12:45 Реализация инвестпроекта Berger Paints в России отложена
Компания ожидает более благоприятной экономической конъюнктуры для запуска нового завода.
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12:19 ЛКМ-2016. Итоги года
Импортозамещение и увеличение объемов экспорта ЛКМ оказали наибольшее влияние на отрасль.
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13:42 Внутреннее потребление ЛКМ в России увеличилось
Рост показателя составил 0,7 %.
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11:32 Динамика выпуска ЛКМ выше средних показателей роста промышленности в РФ
В Волгоградской области увеличение производства красок превысило 70 %.
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