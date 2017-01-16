Новости
-
15:11
Мантуров обещал стимулировать инвестиции в химическое машиностроение
Министр заявил о необходимости развития смежных производств.
-
13:22
Рост химпроизводства в России составит 4 %
Значительные инвестиции отрасль получила за последние два – три года.
-
13:57
Трубы для нефтегаза защитят материалами 3М
До 20 % всей продукции будет уходить на экспорт.
-
11:40
Трамп назначил главой Совета производителей США председателя Dow Chemical
Избранный президент назвал Эндрю Ливериса «одним из самых уважаемых бизнесменов в мире».
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11:23
«Уралхимпласт» проверяет производство смол и полимерных материалов
Компания получила от Ростехнадзора целый ряд предписаний.
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09:41
Российские ученые создали нанокомпозит для защиты древесины
Технология применима для опор ЛЭП.
-
16:13
«Саянскхимпласт» и «Роснефть» пошли на мировую
Химики согласились на условия поставщиков этилена.
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14:02
Иран увеличит мощности по выпуску нефрасов
В проект вложат около 8 млрд долларов.
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12:22
В завод красителей и полиэфиров вложено 600 млн рублей
Новое производство запущено в Ленинградской области.
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11:36
В Татарстане планируют создать завод по выпуску эпоксидных смол
Потребности РФ в этом сырье составляют 60 тысяч тонн.
-
15:55
За год «ЗапСибНефтехим» обеспечит коррозионную безопасность ключевых объекты инфраструктуры
Общий вес защищаемых металлоконструкций превышает 2,3 тысячи тонн.
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12:45
Реализация инвестпроекта Berger Paints в России отложена
Компания ожидает более благоприятной экономической конъюнктуры для запуска нового завода.
-
12:36
Аналитики озвучили тенденции развития рынка ЛКМ в США
К 2020 году сегмент упаковочных материалов вырастет до 200 млн литров.
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16:01
Трубы с защитным покрытием начнут выпускать в Татарстане
Проект поддержан Фондом развития промышленности.
-
12:45 Реализация инвестпроекта Berger Paints в России отложена
Компания ожидает более благоприятной экономической конъюнктуры для запуска нового завода.
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12:19 ЛКМ-2016. Итоги года
Импортозамещение и увеличение объемов экспорта ЛКМ оказали наибольшее влияние на отрасль.
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13:42 Внутреннее потребление ЛКМ в России увеличилось
Рост показателя составил 0,7 %.
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11:32 Динамика выпуска ЛКМ выше средних показателей роста промышленности в РФ
В Волгоградской области увеличение производства красок превысило 70 %.
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