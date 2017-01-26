Новости
-
10:47
Годовой объем продаж 3M превысил 30 млрд долларов
Нестабильность курсов мировых валют сократили показатели чистой прибыли на 1,2 %.
-
15:35
Самый высокий спрос на товары из России показали страны СНГ
Инициативы по поддержке экспорта одобряют в Рабочей Группе ЛК индустрии при Ассоциации европейского бизнеса.
-
09:35
В Новосибирской области планируется создать новое лакокрасочное производство
Реализовать проект способствует программа газификации региона.
-
08:59
Внутреннее потребление ЛКМ в России увеличилось почти на 0,3 %
Рост экспорта и сокращение импорта компенсировалось внутренним производством.
-
14:52
Петр Фрадков: несырьевой неэнергетический экспорт вырос на 17%
Положительная динамика наблюдается с лета 2016 года.
-
08:43
За год в России выпустили 845 тысяч тонн ЛКМ
Рост производства составил 3,5 %.
-
08:13
«Битекс-Сибирь» сертифицировался в Европе
Завод способен выпускать до 27 тысяч тонн ЛКМ в год.
-
14:29
Импорт ЛКМ в пересчете на рубли вырос на 27 %
Всего было закуплено 179 тысяч тонн красок.
-
11:20
Рублевая выручка от экспорта ЛКМ почти удвоилась
За рубежом реализовано продукции на 93 млрд долларов.
-
15:57
Украинские лакокрасочники увеличили объемы производства
Рост составил 12,4 %.
-
15:46
Энергоэффективную краску разрабывают в США
Материал создают на основе люминесцентных ЛКМ.
-
15:06
«Эмпилс»: в 2016 году российский ЛК рынок упал от 5 до 7 %
Однако даже на этом фоне продажи фирмы в сегменте DIY растут.
-
11:52
За год импорт химпродукции увеличился на 3,3 %
Всего за рубежом было закуплено продукции почти на 3 млрд долларов.
-
16:06
Поставки насосного оборудования для химии на 90 % обеспечено импортом
Это осложняет возможности для модернизации производственных мощностей.
-
10:47 Годовой объем продаж 3M превысил 30 млрд долларов
Нестабильность курсов мировых валют сократили показатели чистой прибыли на 1,2 %.
-
14:52 Петр Фрадков: несырьевой неэнергетический экспорт вырос на 17%
Положительная динамика наблюдается с лета 2016 года.
-
08:43 За год в России выпустили 845 тысяч тонн ЛКМ
Рост производства составил 3,5 %.
-
11:20 Рублевая выручка от экспорта ЛКМ почти удвоилась
За рубежом реализовано продукции на 93 млрд долларов.
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