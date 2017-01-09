Новости
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16:01
Трубы в защитным покрытием начнут выпускать в Татарстане
Проект поддержан Фондом развития промышленности.
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13:27
Evonik расширяет бизнес специальных добавок
Фирма выкупила активы американской компании за €3,5 млрд.
-
12:32
Китайский производитель ЛКМ оштрафован
Сумма взысканий составила почти 3 млн долларов.
-
11:49
Россия и Вьетнам расширят связи в лакокрасочной отрасли
В Башкирии уже действует СП по выпуску ЛКМ.
-
12:19
ЛКМ-2016. Итоги года
Импортозамещение и увеличение объемов экспорта ЛКМ оказали наибольшее влияние на отрасль.
-
10:51
Ряды АКК пополнил «Оптимист»
Компания владеет производственными площадками в Москве, Азове и Перми.
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14:17
В Новосибирской области будут выпускать нанотрубки
Мощность установки 50 тонн.
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09:59
RPM наращивает мощности в декоративном сегменте
Компания приобрела бизнес SPS Group.
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08:40
Рынок смол для ЛКМ на водной основе будет расти до 2021 года
В тренде безопасные продукты.
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15:51
В Мордовии запустят производство покрытий с нанотрубками
Эти модификаторы существенно улучшают механические свойства материалов.
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13:40
За семь лет объемы химпрома увеличились на 40 %
В 2016 году он прирастет на 4 %.
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13:00
Нефтехимический гигант завершил этап модернизации
В Татарстане усовершенствовано производство этилцеллозольва.
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07:50
Мировые бренды концентрируются на лакокрасочном бизнесе
PPG продал мексиканское производство гипсокартона.
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14:53
В Татарстане обсудили план развития химии полимеров
Принято решение обнулить ввозные пошлины на полиэтилен.
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12:19 ЛКМ-2016. Итоги года
Импортозамещение и увеличение объемов экспорта ЛКМ оказали наибольшее влияние на отрасль.
-
13:42 Внутреннее потребление ЛКМ в России увеличилось
Рост показателя составил 0,7 %.
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11:32 Динамика выпуска ЛКМ выше средних показателей роста промышленности в РФ
В Волгоградской области увеличение производства красок превысило 70 %.
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13:02 ФРП выдал займы химпрому на 3,7 млрд рублей
На отрасль пришлось 12 % от общего объема займов.
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